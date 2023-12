Rosjanie mogą się wściekać. Zmieniła obywatelstwo i gra jak z nut

Niebywały wyczyn zaledwie 14-letniej – dobrze znanej również w Polsce – tenisistki. Ksenia Jefremowa wygrała właśnie swój pierwszy zawodowy turniej. Młodziutka zawodniczka triumfowała w Monastyrze w Tunezji. To bolesny pstryczek w nos dla rosyjskiego sportu. We wrześniu nastoletnia zwyciężczyni posługuje się nowym paszportem – francuskim. Zostało to bardzo źle przyjęte w jej dawnej ojczyźnie.