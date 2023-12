Największe wyzwanie Igi Świątek w 2024 roku. Plan już jest

Świątek w sobotę w niezłym stylu pokonała Beatriz Haddad Maię 6:2, 6:2. Dla polskiej tenisistki był to formalnie ostatni mecz singlowy mijającego roku, ale - patrząc przez pryzmat turnieju United Cup - pierwszy w nowym sezonie. Tak traktuje to WTA.

Igrzyska olimpijskie są inne i w Team Iga Świątek o tym wiedzą

Mimo że do igrzysk zostało jeszcze nieco ponad pół roku, to ta impreza dla tenisistów i ich trenerów stanowi wielkie wyzwanie i stwarza pewien problem. Turniej zostanie rozegrany na kortach im. Rolanda Garrosa. I sam ten fakt w niczym nikomu nie przeszkadza, co więcej nobilituje tę imprezę.

- Igrzyska są dla nas priorytetem i zaczynamy przygotowania do nich tak naprawdę w styczniu, a nawet już w grudniu. Z myślą o singlu, lecz także o mikście z Hubertem Hurkaczem, a to jest zupełnie inna dyscyplina, której tak naprawdę nie mamy możliwości spróbować w czasie roku - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" trener Tomasz Wiktorowski.

- Najpierw wypada zadać sobie pytanie: "Dlaczego igrzyska są inne?" Czasami mówiło się, że są to zawody jak każde i tak należy je traktować. W pewnym sensie jest w tym trochę racji, ale jak to w psychologii bywa, to zależy... Ja często mówię, że to start jak każdy, ale impreza nie jak każda inna - o tym warto pamiętać - powiedziała podczas konferencji, mówiąc o tzw. "inności igrzysk", Daria Abramowicz.