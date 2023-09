Młoda tenisistka rozpętała w Rosji burzę. "Zapomniałaś o szacunku"

Po wybuchu wojny w Ukrainie rosyjscy sportowcy podzielili się na cztery grupy. Pierwsza grupa to zawodnicy neutralni, którzy nie wypowiadają się na temat inwazji zbrojnej zapoczątkowanej na rozkaz Władimira Putina. Kolejna grupa to zwolennicy agresora, którzy wychwalają decyzje, jakie w ostatnich miesiącach podejmował prezydent Rosji. Do tego towarzystwa należy m.in. biegaczka narciarska Weronika Stiepanowa, która niejednokrotnie wchodziła już w dyskusje m.in. z Norwegami, broniąc swojego prezydenta.

Trzecia grupa to sportowcy, którzy potępiają wojnę w Ukrainie. Do tego zespołu należą z kolei m.in. tenisiści Daria Kasatkina i Andriej Rublow. Jest jeszcze grupa czwarta, a więc sportowcy, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie postanowili wbić szpilkę Putinowi, zmieniając obywatelstwo. Do tej grupy zalicza się 14-letnia tenisistka, Ksenia Jefremowa.

Młoda sportsmenka zagrała na nosie Rosjanom, informując za pośrednictwem mediów społecznościowych, że otrzymała ona francuski paszport i od tej pory to właśnie ten kraj reprezentować będzie na arenach międzynarodowych.

Chcę poinformować wszystkich, że właśnie otrzymałam francuskie obywatelstwo. To dla mnie ogromny zaszczyt i zrobię wszystko, żeby wszyscy byli ze mnie dumni ~ oznajmiła.

14-letnia tenisistka w ogniu krytyki. Rosjanie są wściekli

Wieści te rozpętały w Rosji prawdziwą burzę. Na portalu rsport.ria.ru pojawił się nieprzychylny artykuł, w którym otwarcie skrytykowano 14-letnią tenisistkę. Zarzucono jej, co ciekawe... brak szacunku względem Rosji.

Przedstawiła z tego powodu szaloną radość, mówiąc, że teraz zaczyna nowe życie, w którym otrzyma ogromne wsparcie. Agent tenisistki nazwał to 'punktem kulminacyjnym w karierze' młodej dziewczyny. Czy zapomniałaś o szacunku dla ojczyzny? ~ można przeczytać na portalu.

Rosjanie najwyraźniej zaniepokojeni są faktem, że coraz więcej sportowców decyduje się na zmianę obywatelstwa. Jest to bowiem cios nie tylko w samego Władimira Putina, ale i stricte w rosyjski sport. "W ostatnich miesiącach tendencja wyraźnie się nasiliła. Władze próbowały nawet domagać się od takich osób odszkodowania przy przeprowadzce do innego kraju, dając do zrozumienia, że Rosja zainwestowała w nie pieniądze, a teraz przywiozą medale za granicę. Inicjatywa trudna, ale niepozbawiona pewnej logiki" - twierdzą dziennikarze rsport.ria.ru.