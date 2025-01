Udany rewanż w starciu Coco Gauff. Wielkoszlemowa mistrzyni za burtą w Melbourne

Na co mogła Amerykanka narzekać? Chyba tylko na losowanie - że to ona, a nie Jasmine Paolini, znalazła się w górnej części drabinki, tam gdzie Aryna Sabalenka. Tyle że trzecią obecnie rakietę świata dopadł większy pech, bo już na starcie turnieju wpadła na Sofię Kenin, niby daleką od dyspozycji z 2020 roku, ale zawodniczkę nieobliczalną. Byłą mistrzynię Australian Open sprzed pięciu lat - wtedy, w drodze po tytuł, pokonała w czwartej rundzie Gauff, co niespodzianką nie było. Ale już to, że młodszą rodaczkę wyrzuciła z Wimbledonu półtora roku temu, już uznano za sensację.

