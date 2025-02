O znaczącej roli Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa większość kibiców w Polsce usłyszała przy okazji wyjaśniania sprawy zawieszenia Igi Świątek - stało się to pod koniec listopada. To właśnie ITIA rozpatrywała kwestię pozytywnego wyniku badania antydopingowego u Polki, który miał miejsce w sierpniu w Cincinnati. Sprawa została już zakończona, Świątek odbyła 30-dniową pauzę, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) postanowiła nie odwoływać się od tej decyzji . Inaczej niż np. u Jannika Sinnera , którego w kwietniu czeka jeszcze kolejne przesłuchanie.

Taką procedurę wcześniej przechodził też m.in. Kamil Majchrzak , który ostatecznie został zawieszony na 13 miesięcy, a przed nim - Anastazja Szoszyna . Teraz jej nazwisko pojawiło się na stronie ITIA także w innym kontekście. A to o tyle istotne, że urodzona w Charkowie wielokrotna mistrzyni Polski od końca października znów mogła oficjalnie uczestniczyć w turniejach.

"Kontakt seksualny" miał być powodem dopingowej wpadki Anastazji Szoszyny. Tuż po tym, jak dostała polski paszport

Anastazja Szoszyna przyjechała do Polski jako 14-latka, wcześniej grała jeszcze w dziecięcych mistrzostwach Ukrainy. Trafiła do Puszczykowa koło Poznania, do Akademii Angelique Kerber. Choć wtedy nie miała polskiego obywatelstwa, mogła startować w mistrzostwach naszego kraju, w różnych kategoriach wiekowych.