17 miesięcy temu, po awansie do 4. rundy US Open, Iga Świątek powiedziała w Nowym Jorku, że "nie ma wielu dobrych znajomych". I zaznaczyła, że właśnie wygrała ze swoją najlepszą przyjaciółką, wręcz ją rozbiła. - Nie podobało mi się to - mówiła. Nie chodzi tu bynajmniej o Maję Chwalińską, z którą raszynianka ma też świetny kontakt. Tą tenisistką jest Kaja Juvan, która wspólnie z Igą świętowała sukcesy w zmaganiach młodzieżowych. Słowenka wygrała właśnie pierwsze spotkanie po ponad rocznej przerwie od tenisa. Stało się to w Polsce.