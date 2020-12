Anastazja Szoszyna zapewniła, że wykrycie w jej próbce zakazanej substancji było dla niej bardzo zaskakującą informacją i podjęła kroki, by to wyjaśnić. Wobec zarzutów pod jej adresem Polski Związek Tenisowy (PZT) poinformował o wdrożeniu procedur antydopingowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ojciec Igi Świątek dla Interii: Czasami trzeba Igę hamować, żeby się nie zagalopowała. Wideo TV Interia

"Oświadczam, że w całej mojej dotychczasowej karierze nigdy nie przyjmowałam jakichkolwiek niedozwolonych środków dopingujących, mających na celu zwiększenie zdolności mojego organizmu do wysiłku i poprawy wydolności fizycznej" - zapewniła w środowym wpisie na Facebooku Szoszyna.

Reklama

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) w piątek poinformowała o jej tymczasowym zawieszeniu, które obowiązuje od 12 grudnia. Dodano wówczas, że ma ona prawo do odwołania się, ale dotychczas z niego nie skorzystała. Pochodząca z Ukrainy zawodniczka, która od czerwca posiada polskie obywatelstwo, jesienią startowała w turnieju ITF w Stambule. Podczas tej imprezy - 26 października - pobrano od niej próbkę moczu.

"Ta została wysłana do akredytowanego laboratorium Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w Montrealu do analizy. Wykryto w niej metabolity stanozololu" - podano w komunikacie ITF.

Stanozolol, który pomaga m.in. w szybkim przyroście masy mięśniowej, jest sterydem anabolicznym i znajduje się na liście substancji zabronionych w sporcie.

"Była to dla mnie niezwykle zaskakująca informacja. Dlatego natychmiast po jej otrzymaniu podjęłam wszelkie kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji tj. przekazałam do ITF niezbędne informacje w sprawie oraz nawiązałam współpracę z kancelarią specjalizującą się w prawie antydopingowym. Deklaruję pełną otwartość i współpracę zarówno z ITF, jak i WADA, licząc na jak najszybsze zakończenie tej sprawy i weryfikację czy i w jaki sposób ta substancja dostała się do mojego organizmu. Podkreślam, że w przeszłości byłam wielokrotnie badana i nigdy nie stwierdzono obecności jakichkolwiek niedozwolonych środków" - podkreśliła 23-letnia zawodniczka.

Zaapelowała również do kibiców i przedstawicieli mediów, by nie wydawali wyroku w jej sprawie przed finalną decyzją.

W środę do sprawy odniósł się też PZT. Zaznaczył, że o zarzutach dopingowych wobec Szoszyny dowiedział się z oficjalnego komunikatu ITF.

"Jesteśmy w kontakcie z zawodniczką i podjęliśmy wszelkie działania w ramach obowiązujących w PZT procedur antydopingowych" - podkreślono w związkowym oświadczeniu.

Szoszyna w rankingu WTA zajmuje 445. miejsce. Latem dobrze radziła sobie w cyklu Lotos PZT Polish Tour i dotarła do półfinału mistrzostw Polski. Pod koniec listopada zaś wzięła udział w zgrupowaniu kadry biało-czerwonych w Zielonej Górze.

an/ pp/