Anastazja Szoszyna zawieszona za doping

W organizmie Polki ukraińskiego pochodzenia odnaleziono stanozolol. Ta nielegalna substancja stosowana jest w celu lepszego i szybszego zbudowania masy mięśniowej. Od 2015 roku jego stosowanie jest oficjalnie uznawane za doping.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdy FC Barcelona przyjechały na trening. WIDEO INTERIA.TV

Polska tenisistka zdyskwalifikowana na cztery lata

Próbkę moczu pobrano od Szoszyny podczas turnieju ITF w Stambule w październiku 2020 roku. Od tego czasu trwał proces zawodniczki, która nie przyznawała się do świadomego stosowania substancji. Jej zdaniem zabroniony środek musiał dostać się do jej organizmu podczas kontaktu seksualnego. Tożsamość partnera tenisistki nie została jednak ujawniona w końcowym raporcie federacji ze względu na to, że mężczyzna... był w tym czasie żonaty.

Reklama

Linia obrony Polki nie zyskała jednak aprobaty w oczach trybunału wydającego wyrok i do rywalizacji na korcie będzie mogła powrócić 26 października 2024 roku, a więc równo cztery lata od pobrania próbki. Zawodniczka będzie mieć wtedy 27 lat.

Czytaj więcej na Polsatsport.pl!