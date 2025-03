Nagła informacja ws. Huberta Hurkacza z Miami. Niestety, to ostateczna decyzja

Hubert Hurkacz w obecnie trwającej kampanii rozegrał zaledwie jedno spotkanie deblowe. Polak po zmianie sztabu szkoleniowego skupia się głównie na singlu i ponownym awansie do czołowej dziesiątki zestawienia ATP. Na razie robi to z mieszanym skutkiem. Australian Open zakończył na drugiej rundzie, w Marysylii odpadł już po pierwszym spotkaniu, a w Indian Wells pokonał jedynie Hugo Gastona. Początek współpracy z Ivanem Lendlem oraz Nicolasem Massu nie należy do najlepszych.

Wracając do debla, nasz rodak miał dziś wyjść na kort u boku Tima Puetza, by zmierzyć się z Sadio Doumbią oraz Fabienem Reboulem. Organizatorzy początek konfrontacji zaplanowali około godziny 17:30. Starcie jednak stopniowo się opóźniało, aż wreszcie poznaliśmy powód takiego stanu rzeczy. Z wyjaśnieniami pospieszył profil "Other List Updates" w serwisie X. Chodziło o wycofanie się Huberta Hurkacza oraz jego niemieckiego partnera z rywalizacji. Ich miejsce zajmą Hugo Nys i Edouard Roger-Vasselin. Niepokojące informacje na temat Polaka podało potem konto "Talking Tennis". Rzekomo narzeka on na ból dolnej części pleców.