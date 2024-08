Gigantyczna sensacja na US Open. Magda Linette wyeliminowana przez 16-latkę z czwartej setki

Magda Linette zaskoczona przez utalentowaną Amerykankę. Zdumiewający przebieg meczu

16-latka niezwykle śmiało poczynała sobie na korcie w początkowej fazie spotkania . Próbowała dominować na korcie i popełniała przy tym stosunkowo mało błędów. Poznanianka wyglądała na zaskoczoną. Już w pierwszym gemie Jović wywalczyła przełamanie do zera. Chociaż po chwili straciła przewagę, to zupełnie nie przejęła się tym faktem. W następnych minutach wyszła na na prowadzenie 3:1 i zrobiło się ciekawie. Tym bardziej, gdy w piątym gemie Iva miała już 30-0 przy serwisie naszej tenisistki. Wtedy Magda uruchomiła doskonałe podanie i oddaliła zagrożenie.

Na początku drugiej odsłony poznanianka pewnie prezentowała się przy własnym podaniu, ale popełniała sporo błędów przy podaniu przeciwniczki, przez co miała problem z wywalczeniem przełamania. W siódmym gemie niespodziewanie to Amerykanka wróciła ze stanu 15-40 i doprowadziła do break pointów. Przy drugim Magda trafiła piłką w korytarz deblowy i wyszła na prowadzenie 4:3. Polka nie zdołała już wrócić do gry. Na koniec popełniła jeszcze podwójny błąd serwisowy i przegrała 4:6, 3:6. Tym samym spuentował się nieudany dzień dla naszych reprezentantów na kortach US Open, a Iva Jović mogła się cieszyć z wielkiego sukcesu.