Świątek i Sabalenka poznały drogę do finału US Open. Rosjanka znów na ścieżce Polki

Rośnie gorączka przed ostatnią wielkoszlemową imprezą w tym sezonie. Najlepsi zawodnicy już niemal w komplecie zameldowali się w Nowym Jorku, by jak najlepiej przygotować się do zmagań o niezwykle cenne trofeum. Wśród kobiet tytułu będzie bronić Coco Gauff, zaś w męskich rozgrywkach - Novak Djoković. My liczymy na udany występ naszych reprezentantów - z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Zawodniczka z Raszyna zna już smak wygranej na kortach we Flushing Meadows. Przed dwoma laty pokonała w finale Ons Jabeur.

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, 23-latka przybyła do Nowego Jorku po półfinale w Cincinnati. Tym razem musiała w nim uznać wyższość Aryny Sabalenki. Białorusinka wyrasta na główną faworytkę rywalizacji. Zwłaszcza po tym, jak poszła za ciosem i sięgnęła po wygraną w stanie Ohio. Był to dla niej pierwszy tytuł od Australian Open. Teraz z pewnością zrobi wszystko, by wywalczyć drugie wielkoszlemowe trofeum w tym sezonie.



Tuż przed US Open doszło do ważnej zmiany w rankingu WTA. Zawodniczka z Mińska wskoczyła na pozycję wiceliderki kosztem Coco Gauff. Dzięki temu może się spotkać z Igą Świątek najwcześniej w finale. W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego nasza reprezentantka wzięła udział w meczu pokazowym miksta u boku Sebastiana Kordy. Dzięki temu mogła przez chwilę zapoznać się z warunkami na Arthur Ashe Stadium.

Znamy drabinkę US Open. Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę

W czwartek tuż po godz. 18:00 czasu polskiego rozlosowano drabinkę US Open. Iga Świątek rozpocznie zmagania od starcia z zawodniczką z eliminacji. W ew. drugiej rundzie może dojść do meczu raszynianki z Darią Saville. Już w 1/8 finału możliwe jest powtórne starcie Polki z Mirrą Andriejewą. W tej samej ćwiartce do nasza tenisistka znalazły się jeszcze m.in. Jessica Pegula i Danielle Collins. W połówce liderki kobiecego rankingu zameldowały się Jelena Rybakina, Jasmine Paolini i Jelena Ostapenko. Ta ostatnia zagra w pierwszej rundzie z Naomi Osaką. Reklama

Aryna Sabalenka trafiła na "dzień dobry" na zawodniczkę z eliminacji. W ew. drugiej rundzie może ją czekać starcie z rewelacją Wimbledonu - Lulu Sun. Później możliwy jest pojedynek Białorusinki z... Magdą Linette. Najpierw poznanianka musi jednak przejść Ivę Jović, a później Jekaterinę Aleksandrową lub Wiktorię Tomową. W ćwiartce Sabalenki znalazły się m.in. Qinwen Zheng, Amanda Anisimova, Donna Vekić czy Madison Keys. Pierwsze dwie zawodniczki stoczą ze sobą batalię już na otwarcie nowojorskich zmagań. Do połówki Aryny trafiły Coco Gauff, Barbora Krejcikova, Maria Sakkari oraz Emma Navarro.



Poznaliśmy także męską drabinkę zmagań. Hubert Hurkacz na starcie zmierzy się z tenisistką z eliminacji. W drugiej rundzie będzie czekać zwycięzca starcia Constant Lestienne - Jordan Thompson. Polak znalazł się w ćwiartce Carlosa Alcaraza. Hiszpan trafił do połówki z Jannikiem Sinnerem, a z kolei Alexander Zverev został ulokowany na dole u Novaka Djokovicia.



Polskie mecze w pierwszej rundzie US Open

Iga Świątek - kwalifikantka



Magda Linette - Iva Jović

Magdalena Fręch - Greet Minnen



Hubert Hurkacz - kwalifikant



Niewykluczone, że do tego zestawu dołączy jeszcze dwójka naszych reprezentantów. Dzisiaj o awans do głównej drabinki powalczą Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski. Dla tego drugiego to wielkoszlemowy debiut. Obaj zawodnicy przeszli już przez dwie rundy eliminacji i została im ostatnia przeszkoda do pokonania. Główne zmagania w Nowym Jorku potrwają od 26 sierpnia do 8 września. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.



