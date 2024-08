Zmora Sabalenki już jej nie zagrozi. Mistrzyni olimpijska odwróciła losy hitu na US Open

Już pierwszy mecz na korcie im. Louisa Armstronga przyniósł nam jeden z hitów pierwszej rundy US Open w kobiecej drabince. Tuż po godz. 17:00 czasu polskiego na drugi co do wielkości obiekt w Nowym Jorku wyszły Qinwen Zheng i Amanda Anisimova. Amerykanka świetnie rozpoczęła spotkanie, ale w dalszej części Chinka weszła na wyższy poziom gry, lepiej serwowała i zakończyła spotkanie zwycięstwem 4:6, 6:4, 6:2. Mistrzyni olimpijska zdała poważny test na starcie turnieju.