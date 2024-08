Linette ruszyła szaleńczo do rewanżu. Ale zderzyła się ze ścianą. To koniec

Linette bezradna w starciu z Samsonową. Wymiana ciosów, a potem... szybka egzekucja

Tymczasem pierwszy set ani przez moment ten różnicy nie uwidaczniał. Trwał zaciekły bój, gem za gem. Dopiero przy stanie 6:5 dla Polki rywalka znalazła się w tarapatach. Przy swoim podaniu broniła dwóch piłek setowych. Skutecznie, co oznaczało tie-break.

W nim doszło do zaciekłej batalii, ostatecznie rozstrzygniętej na korzyść Samsonowej 12-10. Rosjanka lepiej operowała serwisem i returnem. To wystarczyło, by pierwszą partię zakończyć zwycięsko.