Collins straciła ostatnią szansę. Atak płaczu, a potem takie sceny

Koniec igrzysk olimpijskich dla Danielle Collins. Odpadła również w deblu

W nim siostry Kiczenok szybko wyszły na prowadzenie 4:1, ale to wbrew pozorom, to nie był koniec. Amerykanki wróciły do gry i złapały kontakt, doprowadzając do stanu 4:3. To był jednak tylko ostatni przebłysk. Ukrainkom znów udało się odskoczyć i mimo że potrzebowały czterech piłek meczowych, to ostatecznie triumfowały w ostatnim secie 10:7. Tym samym Danielle Collins pożegnała się ze swoimi ostatnimi igrzyskami olimpijskimi w roli zawodniczki.