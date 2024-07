"Nieszczerość", "fałszywość". Przegrywała i nie wytrzymała. Rywalka zaatakowała Świątek

To był dosyć trudny mecz dla Igi Świątek. Co prawda nasza tenisistka wygrała pierwszego seta gładko, bo do jednego, to w drugim sytuacja się zupełnie odwróciła. Danielle Collins zwyciężyła 6:2 i można było drżeć o to, czy Polce uda się wywalczyć awans do półfinału. Na dodatek w pierwszym gemie trzeciej partii doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Amerykanka bardzo mocno trafiła piłką Świątek w okolice brzucha, przez co raszynianka aż przysiadła na chwilę z bólu. Rywalka ją co prawda przeprosiła, ale trzeba przyznać, że Collins jest na tyle dobrą zawodniczką, że mogła, a wręcz powinna w sytuacji, gdy Świątek znajdowała się na środku kortu, pokierować uderzenie inaczej. To zwiastowało ciekawą końcówkę pojedynku.

