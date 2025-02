69 minut i koniec. Kapitalny powrót Chwalińskiej do cyklu WTA. Dwie "bagiety"

Maja Chwalińska też już w przeszłości trafiała go głównego cyklu. Grała nawet w głównej drabince Wimbledonu, ale to zawody z większą obsadą, dla 128 zawodniczek w podstawowej ich części. Kontuzja kolana, operacja, długa przerwa - to wszystko sprawiło, że zawodniczka z Bielska-Białej straciła sporo czasu, a później miała problemy z powrotem do drugiej setki rankingu WTA. A gdy to się stało, latem zeszłego roku, wreszcie coś się ruszyło.

Reklama