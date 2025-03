Chwile grozy, a teraz wielka zmiana u mistrzyni US Open. Pomoc tuż zza polskiej granicy

Emma Raducanu w trakcie niedawnego turnieju w Dubaju przeżyła prawdziwe chwile grozy. W trakcie rywalizacji z Karoliną Muchovą Brytyjka poprosiła o chwilę przerwy i interweniowała u sędzi. Miało to związek z pojawieniem się na trybunach prześladowcy młodej tenisistki. Obecność stalkera odbiła się na dyspozycji gwiazdy.

Na szczęście reakcja była błyskawiczna, a osobnik został wyproszony z obiektu. Władze tenisowe zdecydowały się do tego zapewnić Raducanu odpowiednią ochronę w trakcie Indian Wells. To nie jedyna zmiana dla mistrzyni US Open z 2021 roku. W czwartek nadeszła wiadomość o zaskakującej decyzji młodej tenisistki.