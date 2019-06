WT w tenisie stołowym. Bajor i Partyka odpadły w ćwierćfinale debla

Natalia Bajor i Natalia Partyka przegrały z Tajwankami Chen Szu-Yu i Cheng Hsien-Tzu 1:3 w ćwierćfinale turnieju najwyższej rangi - ITTF World Tour Platinum - w tenisie stołowym w Sapporo.

Zdjęcie Natalia Partyka /AFP

Wcześniej w piątek Polki pokonały w 1/8 finału Lin Ye i Zeng Jian z Singapuru 3:1.

Reklama

Bajor i Partyka to jedyny europejskie duet, który rywalizował w Japan Open z azjatycką koalicją. Obie zawodniczki od niedawna tworzą parę deblową, a ich wyniki są obiecujące. W marcu w zawodch ITTF Challenge w hiszpańskiej Guadalajarze dotarły do finału, w którym uległy pingpongistkom z Francji Stephanie Loeuillette i Jia Nan Yuan 0:3. W Sapporo poprzeczka była dużo wyżej zawieszona, a zwycięstwo nad Singapurkami jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi występami.

W grze podwójnej mężczyzn w 1/8 finału Marek Badowski i Patryk Zatówka wygrali dwa pierwsze sety z Chińczykami Liang Jingkunem i Lin Gaoyuanem, ale potem zdecydowanie lepsi byli faworyci. Z kolei Jakub Dyjas i Belg Cedric Nuytinck przegrali z Japończykami Shunsuke Togamim i Yukiyą Udą 0:3.

Bez powodzenia o ćwierćfinał w grze mieszanej rywalizowali Badowski i Bajor. Zostali pokonani 3:0 przez mikst z Tajwanu Lin Yun-Ju - Cheng I-Ching.

Wcześniej Polakom nie powiodło się w kwalifikacjach singla.

Turniej w Sapporo i poprzedzające go zgrupowanie w chińskim Chengdu to ostatnie etapy przygotowań biało-czerwonych do zbliżających się Igrzysk Europejskich w Mińsku. Spośród tych, którzy są w Azji, na Białorusi nie wystąpi jedynie Zatówka.

Wyniki:

gra podwójna

1/8 finału

Bajor, Partyka - Lin Ye, Zeng Jian (Singapur) 3:1 (11:9, 11:4, 11:13, 11:8)



Marek Badowski, Patryk Zatówka (Polska) - Liang Jingkun, Lin Gaoyuan (Chiny) 2:3 (13:11, 12:10, 7:11, 2:11, 0:11)



Jakub Dyjas, Cedric Nuytinck (Polska, Belgia) - Shunsuke Togami, Yukiya Uda (Japonia) 0:3 (6:11, 8:11, 2:11)

ćwierćfinał

Natalia Bajor, Natalia Partyka (Polska) - Chen Szu-Yu, Cheng Hsien-Tzu (Tajwan) 1:3 (9:11, 11:7, 5:11, 9:11)

gra mieszana

1/8 finału

Badowski, Bajor - Lin Yun-Ju, Cheng I-Ching (Tajwan) 0:3 (10:12, 7:11, 9:11)