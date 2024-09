Wielki powrót Polki, przegrywała już 0:2. Stanie na podium w Paryżu

Para tenis stołowy staje się najbardziej medalodajną dyscypliną dla polskich sportowców na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu . Piękne chwile kibice z kraju nad Wisłą przeżywali między innymi w środowe popołudnie. Zanim po złoto sięgnął Patryk Chojnowski, o krążek z najcenniejszego kruszcu pojedynkowała się Natalia Partyka. Gdańszczanka co prawda uznała wyższość rywalki, ale wchodziła na podium zadowolona z wykonanej pracy. To w końcu była jej druga dekoracja w stolicy Francji. Wcześniej zdobyła brąz w deblu.

"Ja wygrałam pierwszy raz w 2004 i cóż... 20 lat minęło i dalej tu jestem i dalej przywożę medale, więc myślę, że trzeba to po prostu docenić, bo pewnie niejednemu by się odechciało po drodze. (...) Mnie się też odechciewało, ale mimo wszystko dalej w tym wszystkim byłam i dalej tutaj jestem. To nie jest tak, jak za pierwszym czy drugim razem, gdy jedziesz na te igrzyska podekscytowana, przygotowujesz się. Tak naprawdę przygotowania do igrzysk to była dla mnie chyba największa męczarnia. Ale ciężko pracowałam, bo wiedziałam, że muszę ostro trenować, chcąc się przygotować na tyle dobrze, żeby rywalizować o medale, bo konkurencja jest coraz lepsza. No i było ciężko" - przyznała na łamach "paralympic.org.pl".