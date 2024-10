Polka z medalem mistrzostw Europy. Popisowe otwarcie, pięć setów walki o finał

"Ja wygrałam pierwszy raz w 2004 i cóż... 20 lat minęło i dalej tu jestem i dalej przywożę medale, więc myślę, że trzeba to po prostu docenić, bo pewnie niejednemu by się odechciało po drodze. (...) Mnie się też odechciewało, ale mimo wszystko dalej w tym wszystkim byłam i dalej tutaj jestem. To nie jest tak, jak za pierwszym czy drugim razem, gdy jedziesz na te igrzyska podekscytowana, przygotowujesz się. Tak naprawdę przygotowania do igrzysk to była dla mnie chyba największa męczarnia" - mówiła po wywalczeniu sukcesu.