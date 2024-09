Jest kolejne złoto na igrzyskach. Remis po dwóch setach, potem show Polaka

Od czwartkowego popołudnia Polacy szczycą się już dwoma złotymi medalistami w singlowych zmaganiach para tenisistów stołowych. Do Patryka Chojnowskiego dołączył właśnie Rafał Czuper. Starszy z naszych rodaków pewnie pokonał Jiriego Suchanka. Czecha stać było tylko na chwilowy zryw w drugiej partii. Doprowadził on do wyrównania w setach, lecz na tym skończyła się jego dobra passa.