5:0 to nie jest bezpieczny wynik. Emocje w meczu polskiej "1" w turnieju ATP

Gdyby nie liczyć meczu z Pablo Carreño-Bustą w Melbourne, bo Australian Open to impreza organizowana w ramach ITF, Kamil Majchrzak po raz ostatni grał w głównej części turnieju ATP jesienią 2022 roku. Czyli jeszcze przed swoim zawieszeniem za doping. Jesienią zeszłego roku próbował dostać się do drabinki w Sztokholmie, miał nawet piłkę meczową w starciu z Jacobem Fearnleyem. Ostatnio nie udało się to w Marsylii i Miami, udało się zaś w Indian Wells. I gdy miał stawić się na korcie do pojedynku ze Zhizhenem Zhangiem, doznał kontuzji szyi.

Reklama