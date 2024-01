" To rodzaj pewnej ciemności w ludziach , co nie jest typowe dla szachów. Szachiści, podobnie jak olimpijczycy, zawsze zachowywali się rozsądnie, zawsze ściskając dłonie przed i po zakończeniu partii" - grzmiał prezes Rosyjskiej Federacji Szachowej (RFC) Anatolij Karpow.

W końcu milczenie w sprawie afery przerwał menedżer Polaka - Adam Dzwonkowski . "Jan-Krzysztof Duda nie chce komentować swojego gestu wobec Rosjanina, bo jego celem nie było robienie z tego jakieś dużej demonstracji. Po prostu zrobił to, co uważał za słuszne " - oznajmił, cytowany przez "WP. SportoweFakty".

Jan-Krzysztof Duda na ustach mediów. Piszą o nim wprost

Mimo ogromnego oburzenia Rosjan, niespodziewanie w obronie naszego rodaka stanął... jego rywal , który dzięki temu, że nie zgłosił przewinienia, uchronił 25-latka przed karą. "Jeśli chodzi o moją opinię na temat decyzji Dudy o nieuściskaniu dłoni przed rozpoczęciem naszego meczu, to oczywiście nie zgadzam się z nim, ale szanuję jego prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec mojego stanowiska i moich działań poza szachownicą"- mówił zawodnik.

Choć wydaje się, że wszystko zostało wyjaśnione, w sprawie afery zabrali teraz Norwegowie, którzy mają swoją teorię co do wspomnianej sytuacji na mistrzostwach. Skandynawowie, choć mają powody do zadowolenia po mistrzostwach (rodak Magnus Carlsen po raz siódmy w swojej karierze sięgnął po tytuł - przyp.red), po turnieju odnieśli się do tego, co zrobił "Biało-Czerwony".