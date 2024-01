Po wizycie w Rosji wzywają prezesa federacji do dymisji. Świderski reaguje

Aleksandar Boricić, prezes Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV), był gościem specjalnym obchodów jubileuszu stulecia rosyjskiej federacji. Serb miał wyrazić nadzieję, że tamtejsza reprezentacja i kluby wkrótce wrócą do rozgrywek. To kolejny krok w kierunku dopuszczenia Rosji, która napadła niemal dwa lata temu na Ukrainę, do sportowej rywalizacji. – My zdania nie zmieniamy – podkreśla Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.