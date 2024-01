Wielka radość w rodzinie Schumacherów. Córka legendy wychodzi za mąż

Choć Michael Schumacher przez wiele lat odnosił imponujące sukcesy w Formule 1 , na każdym kroku powtarzał jednak, że to rodzina jest dla niego priorytetem. W sierpniu 1995 roku po wielu latach związku Niemiec stanął na ślubnym kobiercu z Corinną Betsch . Para doczekała się nawet dwójki dzieci - córki Giny-Marii i syna Micka . Podczas gdy 24-latek poszedł w ślady ojca i został kierowcą wyścigowym , jego starsza siostra zainspirowała się osiągnięciami matki i zdecydowała się na uprawianie jazdy westernowej.

To właśnie dzięki jeździe konnej córka siedmiokrotnego mistrza świata F1 odnalazła miłość swojego życia - Iaina Bethke . Para po raz pierwszy pokazała się publicznie w 2017 roku, kiedy to oboje pojawili się na gali wręczenia nagród w Monachium, Audi Generation Awards . Podczas tej imprezy Gina-Maria nagrodzona została za wybitne osiągnięcia w jeździe westernowej. Później jednak okazało się, że zakochani zaczęli spotykać się znacznie wcześniej.

Córka Michaela Schumachera szykuje się do ślubu. Niemieckie media donoszą