Jan-Krzysztof Duda z kolejnym cennym zwycięstwem

Oslo Esports Cup (turniej rangi Major cyklu Meltwater Champions Chess Tour) na razie idzie po myśli Jana-Krzysztofa Dudy. Wprawdzie w pierwszym meczu przegrał on z Magnusem Carlsenem. Później jednak przyszły dwa zwycięstwa. Polak pokonał dwóch Holendrów - Anisha Giriego oraz Jordena Van Foreesta. Dzięki tym triumfom 24-latek awansował na trzecie miejsce w tabeli zmagań.



Czwartego dnia rywalizacji Duda spotkał się z Szachrijarem Mamedjarowem. Azer to jeden z bardziej nieprzewidywalnych szachistów, a partie z nim dość często są nietypowe. W norweskich zmaganiach nie idzie mu jednak najlepiej.

Jan-Krzysztof Duda z kolejnym zwycięstwem

Polski zawodnik świetnie rozpoczął poniedziałkowe spotkanie. Krakowianin wykorzystał możliwość gry białymi bierkami i dość szybko (jak na grę tempem 15+10), bo już w 40. posunięciu zakończył partię. W drugiej odsłonie Polak czarnymi bierkami wywalczył remis.



To stawiało go w dobrej sytuacji do tego, by zdobyć zwycięstwo. W trzeciej odsłonie Mamedjarow zdołał jednak odrobić straty. Azer zrobił to efektownie, gdyż do wygranej wystarczyły mu tylko 34. ruchy. Na dodatek założył on siatkę matową, w której poświęca się hetmana. Bicie nie było konieczne, bo Duda wiedział, że przegrał partię.

Czwarta rozgrywka zakończyła się remisem, dlatego zawodnicy zasiedli do dwóch partii dogrywkowych, rozgrywanych tempem 5+3. W nich uczestnik nadchodzącego Turnieju Pretendentów udowodnił, że tytułu wicemistrza świata w blitzu nie zdobył przypadkowo. Dwukrotnie Polak pokonał rywala, a szczególnie w drugiej partii zrobił to znakomicie, wygrywając w 23. posunięcia.



Duda w czołówce tabeli. Carlsen zagrał jak mistrz

Wygrana dała krakowianinowi dwa punkty. To pozwoliło mu utrzymać trzecie miejsce w tabeli Oslo Esports Cup. Zmiana nastąpiła na szczycie tabeli. Nowym liderem został Magnus Carlsen. Norweg pokonał rewelację zmagań - Rameshbabu Praggnanandhę. Mistrz świata zatrzymał Hindusa w efektownym stylu, wygrywając wszystkie rozegrane partie.



Tabela Oslo Esports Cup po trzech rundach:

1. Magnus Carlsen - 9 punktów

2. Rameshbabu Praggnanandhaa - 9 punktów

3. Jan-Krzysztof Duda - 7 punktów

4. Le Quang Liem - 6 punktów

5. Jorden van Foreest - 5 punktów

6. Anish Giri - 5 punktów

7. Szachrijar Mamedjarow - 4 punkty

8. Eric Hansen - 3 punkty