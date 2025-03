Carol Cabrino to żona znanego piłkarza PSG z Brazylii, Marquinhosa. Para doczekała się już trojga dzieci i byli niezwykle szczęśliwi, gdy okazało się, że niebawem może urodzić się ich czwarta pociecha. Ogłosiła to całej rodzinie, w tym swoim dzieciom. Okazało się jednak, że doszło do tragedii i podczas badań okazało się, że straciła ciążę. Postanowiła opowiedzieć o tym swoim fanom i w ten sposób podzielić się swoim bólem.