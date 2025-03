Gwiazdor odsiaduje wyrok w "więzieniu sław". Znalazł sobie ciekawe zajęcie

Robinho nie jest postacią anonimową dla fanów futbolu, a w szczególności tych kibicujących takim klubom jak m.in. Real Madryt, czy Manchester City. Piłkarz zakończył karierę w 2020 roku a zaledwie cztery lata później... trafił do więzienia. Otrzymał on bowiem karę dziewięciu lat pozbawienia wolność za gwałt zbiorowy na 22-letniej kobiecie, do którego doszło w 2013 roku w Mediolanie. Prawnicy gwiazdora futbolu wielokrotnie próbowali odwoływać się od decyzji sądu, jednak bezskutecznie.

