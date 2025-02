Jakub Rzeźniczak to postać doskonale znana nie tylko fanom sportu. W polskim show-biznesie piłkarz i freak fighter "zaistniał" dzięki swoim miłosnym perypetiom. Zanim bowiem stanął na ślubnym kobiercu z Pauliną Nowicką przez wiele lat szukał on prawdziwej miłości. Jednym z najgłośniejszych związków 38-latka był ten z Edytą Zając . Para zdecydowała się nawet na ślub, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Jeszcze będąc mężem modelki Rzeźniczak miał bowiem romans z Eweliną Taraszkiewicz , którego owocem jest siedmioletnia Inez. Piłkarz jednak nie utrzymuje kontaktów z córką i jakiś czas temu zrzekł się nawet praw rodzicielskich.

Jakub Rzeźniczak opowiedział o tragicznej śmierci Oliwiera

Piłkarz i freak fighter do tej pory rzadko wypowiadał się na temat dramatu, jaki miał miejsce w lipcu 2022 roku. W rozmowie z Olgą Kelm w programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" podzielił się on jednak bolesnymi wspomnieniami na temat śmierci syna. Do tak intymnego wyznania skłonił go temat hejtu, jaki spotkał go w tamtym czasie.