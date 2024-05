Cene Prevc w październiku 2022 roku postanowił zakończyć swoją sportową karierę. Jak tłumaczył wówczas słoweński skoczek narciarski, w tamtym momencie "doszedł on do punktu, w którym inne rzeczy w jego życiu są ważniejsze od skoków". Teraz 28-latek opublikował w sieci wpis, w którym ppinformował kibiców i wielkiej zmianie w jego życiu prywatnym. On i jego wieloletnia partnerka Julija zdecydowali się bowiem sformalizować swój związek.