Cene Prevc kończy karierę! Po najlepszym dla siebie sezonie

Cene należy do niezwykle utalentowanej rodziny skoczków. Jego bracia - Domen i Peter, a także siostra Nika to "stali bywalcy" rywalizacji w Pucharze Świata i w komplecie medaliści najważniejszych imprez. 26-latek również nie ma się czego wstydzić: w 2013 roku został mistrzem świata juniorów w drużynie, a minionej zimy, w Pekinie świętował zdobycie srebrnego medalu igrzysk olimpijskich. Zaliczył też podium konkursu PŚ: w styczniu 2022 był trzeci w Willingen.

Cene Prevc kończy karierę

Sezon 2021/22 był dla niego zdecydowanie najlepszym w karierze (zgromadził aż 657 punktów PŚ i był 10. w klasyfikacji generalnej), toteż decyzja o pożegnaniu ze skoczniami jest mocno zaskakująca. Cene Prevc przekonuje jednak, że bardzo dobrze przemyślana. - Teraz ważniejsze jest doskonalenie się w innych obszarach mojego życia - mówił, cytowany przez słoweński "Siol".

Co ciekawe, decyzja o zakończeniu kariery dojrzewała w jego głowie już od miesięcy. - Przez ostatnie pół roku nie zmieniłem zdania ani na moment - zapewniał.

Czym zajmie się więc Cene Prevc? Przede wszystkim - rusza na studia. Od października studiuje elektrotechnikę. Dodatkowo planuje ukończyć studium z zakresu gospodarki krajobrazowej.

Rekord życiowy Cene Prevca to 246 metrów, uzyskane w marcu tego roku w Planicy. Jak przyznał, to ta próba przyniosła mu w całej karierze najwięcej radości. Więcej nawet, niż medal olimpijski. - W porównaniu z kwalifikacjami do drużyny, jakie odbyły się dzień wcześniej nie był aż tak trudny do zdobycia - żartował były już skoczek.