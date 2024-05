Legenda skoków zawita do Warszawy. W stolicy pojawi się nie bez powodu

Janne Ahonen to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom skoków narciarskich. Fin swego czasu zaliczany był do grona największych rywali Adama Małysza, a na swoim koncie ma m.in. dwa srebrne medale zimowych igrzysk olimpijskich, dziesięć medali mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz siedem medali wywalczonych podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich. To jednak nie wszystkie osiągnięcia fińskiego skoczka. Dwukrotnie bowiem w jego ręce trafiła Kryształowa Kula dla najlepszego zawodnika sezonu. Pięciokrotnie też zdobył Złotego Orła dla najlepszego skoczka klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, co czyni go rekordzistą świata pod tym względem.

