Znamy kalendarz Pucharu Świata w skokach. Zapadły kluczowe decyzje

Zakończyły się obrady komisji skoków narciarskich Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS), na których ustalono terminarz Letniego Grand Prix, a także Pucharu Świata w skokach narciarskich na sezon 2024/2025. Wymaga on jeszcze zatwierdzenia na Kongresie FIS, ale powinna to być tylko formalność. I wiemy już, że skoczkowie będą mieli dodatkową okazję do rywalizacji w przyszłym sezonie.