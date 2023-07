Wielki sukces "najseksowniejszej łyżwiarki świata". Pochwaliła się w sieci

Jutta Leerdam już od ładnych paru lat bryluje na arenach międzynarodowych, odnosząc coraz to większe sukcesy. Urodzona w ‘s-Gravenzande panczenistka miłością do sportu zaraziła się od ojca, fana windsurfingu . Mężczyzna nadał imię "Jutta" swojej córce z myślą o mistrzyni świata w tejże dyscyplinie, Jutcie Muller. Nic więc dziwnego, że Leerdam w tak młodym wieku na ma swoim koncie kilka ważnych medali, w tym srebro zdobyte na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

Ogromną rozpoznawalność holenderskiej sportsmence przynoszą, co ciekawe, nie tyle sportowe osiągnięcia, co nietuzinkowa uroda. 24-latka już jakiś czas temu została okrzyknięta "najseksowniejszą łyżwiażką na świecie" przez zagraniczne media. Młoda panczenistka coraz częściej trafia teraz na nagłówki gazet i strony główne portali internetowym. Dziennikarze i kibice uważnie bowiem obserwują jej poczynania nie tylko w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Serce Holenderki bowiem od jakiegoś czasu jest już zajęte.

Jake Paul skradł serce Jutty Leerdam

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się pogłoski o gorącym romansie Jutty Leerdam i Jake'a Paula , boksera i youtubera. Kibice od samego początku sceptycznie podchodzą do nowego ukochanego łyżwiarki, nie tak dawno ostrzegali nawet łyżwiarkę przez Amerykaninem, twierdząc, że wcześniej czy później gwiazdor złamie jej serce.