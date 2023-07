Gwiazdor futbolu już tego nie ukrywa. Reagują inni piłkarze i WAGs

W życiu zawodowym Jordana Pickforda w ostatnich latach niewiele się działo - urodzony w Washington bramkarz od 2017 roku występuje w barwach Evertonu i raczej nic nie wskazuje na to, że wkrótce zmieni klub. Co więcej, podobnie jak w poprzednich latach, w sezonie 2022/2023 jego drużyna nie radziła sobie najlepiej. "The Toffees" zakończyli bowiem sezon na odległym 17. miejscu w tabeli Premier League. Rok wcześniej uplasowali się finalnie na 16. pozycji.