Znany piłkarz oskarżany przez Rosjankę. Ohydna gra. Wyrok: pół roku więzienia

Ta historia zaczyna się latem 2017 roku . Wedle relacji Luisy Kremlevej w godzinach nocnych - przed jednym z klubów w hiszpańskiej Marbelli - została pobita i zgwałcona przez Theo Hernandeza , obecnie piłkarza AC Milan i reprezentacji Francji . Do incydentu miało dojść w samochodzie zaparkowanym przed lokalem.

Szybko wyszło na jaw, że zgadza się tylko data i marka samochodu. Cała reszta została przez 28-letnią kobietę zmyślona. Do zbliżenia w pojeździe faktycznie doszło, ale za obopólną zgodą. Później piłkarz odmówił pójścia z Kremlevą do jej apartamentu. I był to bezpośredni powód uknucia przez nią intrygi, mającej stanowić akt zemsty.