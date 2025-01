Marcin Gortat długo szukał "tej jedynej"

Sportowiec mógł dzięki temu poświęcić więcej czasu na życie prywatne, a to przez lata wzbudzało spore zainteresowanie. Wystarczy wspomnieć chociażby o jego głośnym związku z Alicją Bachledą-Curuś . Choć wydawało się, że tworzą parę jak z obrazka, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Potem media plotkarskie łączyły go m.in. z modelką Anną Kociugą i Paulą Tumalą. Z tego też nic nie wyszło.

Nie minęły dwa lata, a tu okazało się, że Gortat i Stanisławska postanowili się pobrać. Para długo jednak trzymała to w sekrecie. W końcu jednak koszykarz przyznał się publicznie, że już nie jest do wzięcia.

"Właściwie to mam żonę, o jakiej całe życie marzyłem. Dla mnie jest najważniejsza i najpiękniejsza na świecie. Lepiej nie mogłem trafić" - nie mógł się nachwalić swej małżonki.

To dlatego Marcin Gortat nie ma dzieci. Prawda właśnie wyszła na jaw

" Musimy z żoną ustabilizować nasze życie - jesteśmy ciągle w rozjazdach, ciągle pomiędzy Polską a Stanami, różnego rodzaju biznesy i eventy, kolejne projekty. To wszystko sprawia, że musimy znaleźć balans pomiędzy biznesem i realizowaniem swoich pasji a życiem prywatnym i rodzinnym. Na koniec dnia nie jest celem w życiu zarobić jak najwięcej pieniędzy i je odkładać, tylko mieć potomka i go wychować. Dlatego spokojnie i bez paniki myślimy na ten temat" - wyznał w rozmowie z Jastrząb Post.

"Mój dzień w koszykówce polegał na tym, że szedłem na trening od godziny 8.00 do 14.00, a później miałem resztę dnia do odpoczynku, a dzisiaj od 8.00 do 20.00 jestem na spotkaniach, wizytach, eventach. Szczerze? Na emeryturze mam więcej pracy niż w sporcie zawodowym! I teraz trzeba sobie zadać pytanie, gdzie miejsce na rodzinę, żonę, przyjaciół?" - dodał na koniec Gortat.