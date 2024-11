Marcin Gortat od kilku już lat przebywa na "sportowej emeryturze". Słynny zawodnik NBA w ostatnim czasie mocno jednak zaznaczył swoją obecność w mediach plotkarskich, a to za sprawą swojego ciętego języka i wyraźniej niechęci do Natalii Siwiec.

Marcin Gortat nie owija w bawełnę

Gortat w mocnych słowach dał do zrozumienia, co o tym sądzi.

"Wstydziłbym się dać jakikolwiek produkt jako firma do tej kobiety" - zakpił koszykarz, co oczywiście było ochoczo cytowane przez tabloidy.

Ostatnio z kolei nieco odpuścił Siwiec, skupiając się na krytykowaniu walk Fame MMA. Gortat zjawił się niedawno na jednej z tego typu imprez, by dopingować Tomasza Adamka. Do końca wydarzenia jednak nie dotrwał, bo tak był zirytowany tym, co zobaczył na miejscu.

Marcin Gortat został zapytany o Donalda Trumpa. Nerwowo zareagował

"Mimo że jako osoba zamożna byłoby mi prawdopodobnie bliżej do pana Trumpa i jego biznesowych pomysłów, które by wprowadził i które by sprawił, że zarobiłbym więcej pieniążków, to mimo to Kamala Harris jest chyba najbardziej odpowiednią osobą na to stanowisko" - podsumował stanowczo.