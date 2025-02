To nie koniec koszmaru. Bliscy Schumachera znów pójdą do sądu

W 2013 roku Michael Schumacher doznał poważnego wypadku podczas pobytu we francuskich Alpach i od tamtej pory informacje na temat jego stanu zdrowia są pilnie strzeżoną tajemnicą. Rodzina legendy Formuły 1 robi co w jej mocy, aby zapewnić prywatność siedmiokrotnemu mistrzowi świata . Nic więc dziwnego, że swego czasu brukowce oferowały astronomiczne kwoty dla tych, którym udałoby się wejść w posiadanie zdjęć Schumachera po wypadku.

Od ponad dekady bliscy Michaela Schumachera nie zaznali spokoju. Największe piekło przeszli, gdy niespodziewanie skontaktowała się z nimi grupa mężczyzn, która żądała 15 mln euro w zamian za nieopublikowanie prywatnych materiałów wykradzionych z domu legendarnego kierowcy wyścigowego . W trakcie śledztwa ustalono, że mózgiem operacji jest były ochroniarz Schumacherów , który postanowił zemścić się na rodzinie za to, że ci postanowili go zwolnić. To właśnie on miał przekazać dokumenty innemu mężczyźnie, który później wraz ze swoim synem szantażował bliskich niemieckiego gwiazdora.

Corinna Schumacher zawiedziona decyzją sądu. Jej rodzina złożyła apelację

"Odwołaliśmy się od wyroku, który naszym zdaniem był zbyt łagodny dla pana F. W moich oczach to on był pomysłodawcą tej sprawy. Nadal szokuje mnie to, że on tak wykorzystał nasze zaufanie. Należy go ukarać w sposób, który odstraszy potencjalnych naśladowców" - cytuje słowa Corinny Schumacher Bild.