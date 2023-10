Anna Lewandowska jest pracowitą kobietą, która co jakiś czas zaskakuje swoich wielbicieli nowymi pomysłami . Niedawno żona kapitana reprezentacji Polski ogłosiła, że startuje z nowym biznesem. W programie "Dzień Dobry TVN" zdradziła, że rusza na podbój Hiszpanii. Niebawem otwiera w Barcelonie własną siłownię. "Dostawałam wiele wiadomości od osób, szczególnie z Polski, które deklarowały, że chcą zacząć treningi. Nauczyciele z różnych szkół tańca zaczęli mi pisać, że dziękują za wsparcie , bo mają przepełnione sale treningowe, dlatego ruszyłam z bachatą w aplikacji. Mogę zdradzić, że będę chciała rozwijać ten projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram tam nowe miejsce do ćwiczeń, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates. W planie też jest szkoła tańca" - mówiła influencerka.

Anna Lewandowska pochwaliła się kadrami z Francji. Fanka zwróciła uwagę na jedno

Trenerka fitness przyleciała na pokaz marki Louis Vuitton. Na to wydarzenie celebrytka ubrała czarny top ze złotymi guzikami wspomnianej, który wyceniono na ok. 2,6 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje 10 tys. Do niego dobrała szerokie spodnie z dzianiny i czarne buty.