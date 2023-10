David Beckham nie mógł powstrzymać łez. "Szkoda, że nie ma leku, który..."

Reprezentanci Anglii na mistrzostwach świata we Francji w 1998 roku spisywali się bez zarzutu. Problemy pojawiły się jednak w ⅛ finału, kiedy to na drodze piłkarzy "Trzech Lwów" stanęli zawodnicy z Argentyny. Podczas tego spotkania David Beckham nie potrafił pohamować emocji, przez co ukarany został czerwoną kartką. Ostatecznie o wyniku meczu przesądziły rzuty karne, w których lepsi okazali się piłkarze z Ameryki Południowej.

Na samo wspomnienie tego meczu David Beckham ma łzy w oczach. "Byłem w rozsypce"

Szkoda, że nie ma leku, który mógłby wymazać pewne wspomnienia. Popełniłem głupi błąd, który odmienił moje życie. Po mistrzostwach byliśmy z żoną na wakacjach w Ameryce. Na świat miało przyjść nasze pierwsze dziecko, a ja myślałem sobie, że będzie dobrze, a ludzie za dzień lub dwa zapomną. (...) Idąc ulicą widziałem, jak ludzie patrzą na mnie, plują, znęcają się i podchodzą, mówią w twarz, co o mnie myślą. (...) Nie jadłem, nie spałem. Byłem w rozsypce, nie wiedziałem co robić. Uwaga się na mnie skupiła, czego nikomu nie życzę. Tym bardziej swoim rodzicom i nie mogę sobie tego wybaczyć. To ja popełniłem błąd

Jak się okazuje, hejt, z którym mierzył się wówczas Beckham, mocno wpłynął również na jego bliskich. Członkowie jego rodziny bowiem widzieli, jak David popada w coraz to większą depresję, nie wiedzieli jednak co z tym fantem zrobić. Pomocną dłoń w kierunku 48-latka wyciągnął wówczas Alex Ferguson. Jak zdradził David Beckham, miał on niedługo po mundialu zadzwonić do piłkarza i zaoferować mu pomoc.