Anna Lewandowska otwiera siłownię w Hiszpanii

Jak na dumną mamę przystało, Anna Lewandowska zdradziła co nieco na temat tego, jak wygląda życie Laury i Klary po przeprowadzce do Hiszpanii. Jak się okazuje, starsza z dziewczynek odnalazła nową pasję. "Moja Klarcia poszła teraz do drugiej klasy w szkole brytyjskiej i właśnie doszło do mnie, że to już nie jest ten czas, kiedy planuję kalendarz tylko pod mojego męża, ale już teraz planujemy kalendarz pod naszą córkę, która szkoły opuszczać nie może. Więc też z tego względu jestem zdecydowanie rzadziej w Warszawie. Plus jeszcze zajęcia dodatkowe. Klara zaczęła gimnastykę, także zobaczymy, jak to będzie. Nowa pasja naszej córki, oby poszło dobrze. Sama wybrała gimnastykę, więc zobaczymy, jak będzie. Oczywiście ją wspieramy" - przyznała.