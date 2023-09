Anna Lewandowska od lat rozwija swój profil w mediach społecznościowych, i to w konkretnych celach. Po pierwsze, dzięki temu jest w stanie osobiście utrzymywać stały kontakt z fanami. Po drugie, to platforma, na której może propagować zdrowy styl życia i treningi pod jej okiem. Po trzecie, to także miejsce do promocji własnych biznesów, a tych żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony prowadzi już kilka. Ma m.in. marki kosmetyczną, z suplementami diety i produktami żywnościowymi

Na jej kanale znajdziemy zatem m.in. wpisy o zdrowych nawykach, pomysły na ćwiczenia, treningowe wyzwania, rady dotyczące urody, modowe stylizacje, a także nieco prywaty. Właściwie w ogóle nie ma tam natomiast tematów ściśle politycznych. "Niechęć Anny do ujawniania poglądów" zauważyła autorka książki "Imperium Lewandowska" , Monika Sobień-Górska.

Przez to wiele kobiet nie traktuje jej poważnie, nie zaprasza do poważnych debat o swoich sprawach. Takie miejsca przy stole publicznych obrad nie są zarezerwowane tylko dla naukowczyń czy polityczek. Bardzo często celebrytki i inne znane kobiety wchodzą na okładki poważnych pism społeczno-politycznych, wnoszą coś wartościowego do debaty publicznej na temat praw człowieka, kobiet, dzieci, zwierząt. Z Lewandowską to nie wychodzi, bo ona nie ujawnia, co naprawdę myśli ~ - opisywała w nieautoryzowanej biografii żony "Lewego".

Według "osoby z bliskiego otoczenia" Lewandowskiej trudu przysporzyła jej sytuacja ze strajkiem kobiet. Oczywiście Anna miała swoje zdanie, ale miała nie wiedzieć, czy i jak wypowiedzieć je publicznie.

"To była dla Ani bardzo kłopotliwa sytuacja. Dzwoniła, pisała do znajomych kobiet, które też mają duże nazwiska, zasięgi, z pytaniem, co one zamierzają zrobić, czy będą publicznie zajmować stanowisko. Chciała porady, szukała jakiegoś alibi dla siebie. Była zestresowana, czuła, że ludzie oczekują od niej jakiejś wyraźnej deklaracji, a ona chciała się schować, nie wiedziała, co powiedzieć" - cytowała wypowiedź informatora Sobień-Górska.

Z tym większym zaskoczeniem można przyjąć nowe oświadczenie zamieszczone przez żonę Roberta Lewandowskiego w sieci.

Zdecydowany apel żony Roberta Lewandowskiego. "Nie dajcie się zniechęcić"

Raczej milcząca w sprawach politycznych Anna Lewandowska postanowiła zrobić wyjątek. Opublikowała nagranie, na którym namawia Polki i Polaków do uczestnictwa w zaplanowanych na 15 października wyborach parlamentarnych.

"Kampania wyborcza będzie dominującym tematem w mediach. Usłyszymy mnóstwo, często nierealnych, obietnic. Będziemy świadkami prania przeróżnych brudów, ataków i propagandy. Będziemy mieli serdecznie dość polityki, ale chcę was przede wszystkim prosić o jedno, nie dajcie się zniechęcić" - rozpoczęła.

Wybory są dla nas, nie dla polityków. Raz na cztery lata mamy realny wpływ na to, jak będzie wyglądać Polska, kto będzie podejmował decyzje w naszym imieniu i kto będzie tworzył prawo, reprezentował nas na całym świecie ~ - dodała.

Zaznaczyła, że możliwość oddania głosu to "wielki przywilej" i poprosiła, by głosować "zgodnie ze swoim sumieniem". "Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują" - wyjaśniła i dorzuciła "szczególny apel do kobiet".

"Nie dajcie się zniechęcić. Nie zostańcie tego dnia [15 października] w domu. Ja tym razem będę głosować w Barcelonie, ale to też żadna przeszkoda. Zachęcam każdego, kto będzie w tym czasie za granicą, aby też oddał głos. To nic trudnego" - podsumowała i wytłumaczyła, co trzeba zrobić, by móc zagłosować w innym kraju niż Polska.

Nie dopuściła natomiast żadnej dyskusji i od razu wyłączyła możliwość dodawania komentarzy.

Robert i Anna Lewandowscy mieli co świętować. Sukces w Barcelonie. "Co za noc"

Po wszystkim Anna wróciła do bardziej standardowego contentu. Na InstaStories opublikowała krótką relację z wygranego meczu Barcelony w Lidze Mistrzów. Miała co świętować. Jej mąż zdobył jedną z bramek, dzięki której nie tylko otworzył wynik spotkania (ostatecznie skończyło się ono rezultatem 5:0), ale też zapewnił sobie miejsce w elitarnym gronie zawodników ze stoma trafieniami w europejskich pucharach.

Po spotkaniu Anna opublikowała zdjęcie z Robertem. "Co za noc" - zatytułowała fotografię.

