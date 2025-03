Tąpnięcie w polskich skokach. Jednak dymisja. Tajner apeluje do Thurnbichlera

Thomas Thurnbichler żegna się z posadą po trzyletniej pracy w PZN. Jego miejsce zajmie Maciej Maciusiak, obchodzący dzisiaj 43. urodziny . Formalnie do roszady dojdzie na mecie sezonu , czyli z końcem tego tygodnia. Od czwartku do niedzieli w Planicy trwają ostatnie zawody PŚ w cyklu 2024/25.

Łukasz Żurek, Interia: - Czy to słuszna decyzja podjęta we właściwym momencie?

Apoloniusz Tajner, trener polskiej kadry w latach 1999-2004: - Myślę, że to bardzo dobry ruch. Decyzja jak najbardziej właściwa, przed wszystkim w kontekście przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Sytuacja do tego dojrzała. I już nie szukajmy kolejnych mistrzów trenerskich za granicą. Powinniśmy wrócić do korzeni, jeśli chodzi o myśl szkoleniową. Jest Maciej Maciusiak, jest Michal Doleżal, również Łukasz Kruczek. Zawodnicy ich doskonale znają, a oni znają zawodników.

- Uważam, że dla polskich skoków byłby to bardzo dobry scenariusz. W naszej kadrze A Thurnbichler pracował do tej pory ze swoimi równolatkami, a nawet starszymi od siebie. Wcześniej prowadził tylko młodszych zawodników. Trochę inaczej podchodzi się do młodszych skoczków, a trochę inaczej do mistrzów i medalistów. W tym zakresie zabrakło trenerowi nieco doświadczenia.