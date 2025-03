To nie żart. Tyle zarabiał dotąd Thomas Thurnbichler

Tak wyglądały zarobki Thomasa Thurnbichlera. Pojawiał się temat podwyżki

Przed wciąż trwającym sezonem 2024/2025 Kamil Stoch zdecydował o zbudowaniu własnego sztabu, co w pewien sposób podważyło pozycję Thurnbichlera. Trwał on jednak na stanowisku, doprowadzając do światowej czołówki Pawła Wąska. To pod batutą Austriaka poczynił on wielki postęp, regularnie meldując się w czołowej "10" konkursów, a w końcu - w Lahti - stając na upragnionym podium zawodów. Wiadomo już jednak, że współpraca na dotychczasowych zasadach nie będzie kontynuowana. Obowiązki pierwszego trenera przejmie Maciej Maciusiak, a pomagać będzie mu Doleżal.