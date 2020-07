Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zatwierdziła kalendarz na sezon Letniego Grand Prix. Polscy kibice ucieszyli się inauguracji sezonu w Wiśle, zaś kazachski Szczuczyńsk z debiutu w zawodach tej rangi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Klemens Murańka zaprasza do współpracy Tadeusza Rydzyka. Wideo INTERIA.TV

Jeszcze kilka dni temu nie było całkowitej pewności co do tego, jak w nadchodzącym sezonie letnim będą wyglądać plany skoczków narciarskich. Międzynarodowa Federacja Narciarska zdołała już jednak potwierdzić, że inauguracja Letniego Grand Prix zgodnie z pierwotnymi założeniami odbędzie się znowu na skoczni w Wiśle-Malince.

Reklama

Zawodnicy o pierwsze punkty cyklu powalczą 22 sierpnia. Wtedy odbędzie się konkurs drużynowy. Następnego dnia przewidziano rywalizację indywidualną.

Nowością jest obecność w kalendarzu skoczni w Szczuczyńsku. Kazachski obiekt pierwszy raz zagościł w planie w zawodach tej rangi.

Skoczkowie zaprezentują się na igelicie na obiekcie o rozmiarze HS 140 w dwóch konkursach indywidualnych 5 i 6 września. Panie z kolei wystartują na mniejszej skoczni (HS 99). Zgodnie z zapowiedzią, na starcie nie pojawią się polscy skoczkowie.

Po debiucie Szczuczyńska LGP pozostanie w Azji. Następne zawody odbędą się w Czajkowskim. Potem kolejno karuzela letniego cyklu przeniesie się do Hinzenbach, aby zakończyć się w niemieckim Klingenthal.

Oficjalnym rekordem kazachskiej skoczni jest ten ustanowiony przez Maximiliana Lienhera (114,5 m). Zdecydowanie dalej pofrunął tam Jurij Tepes (154 m). Skoczek nie ustał jednak swojej próby.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>