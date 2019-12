Od 10 lutego i konkursu w Lahti Kamil Stoch czekał na kolejne, 34. w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Nic dziwnego, że po zawodach w Engelbergu Polak promieniał z radości, ale nie dał się porwać euforii i pokornie odpowiadał na pytania o swoją formę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy wygrywają konkurs drużynowy w Klingenthalu! Wideo © 2019 Associated Press Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Kamil Stoch wygrał konkurs indywidualny w Engelbergu

Powrót na najwyższy stopień podium dał liderowi naszej kadry tak potrzebny powiew pewności siebie na tydzień przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni.

Reklama

"Orzeł z Zębu" radował się, że znów mógł wysłuchać "Mazurka Dąbrowskiego", a w Austrii dodatkowo odegrano mu dwie zwrotki hymnu.

- Zawsze przyjemnie wygrywać i śpiewać hymn. A najlepsze to wszystko robić z poczuciem, że uczyniło się wszystko, co się mogło. To był bardzo udany dzień - powiedział Stoch po konkursie w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Kolejne pytanie nie sprowokowało Stocha do stwierdzenia, iżby rozpoczynał sobotni konkurs z przeświadczeniem, że całą stawkę "pozamiata".

- Nie, z takim podejściem mogą przyjeżdżać juniorzy. Ja już mam trochę lat na karku i wiem, że bardziej muszę się skupić na tym, co mam do zrobienia, bo w skokach nie ma pewników - stwierdził Stoch, by po chwili już potwierdził, że na skoczni w Engelbergu czuje się, jak ryba w wodzie.