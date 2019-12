Dwa fantastyczne skoki na 138 m i 136 m dały Kamilowi Stochowi triumf na skoczni Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu w konkursie indywidualnym. Lider naszej kadry prowadził już na półmetku, a w drugiej serii postawił kropkę nad "i". To 34. w karierze, a pierwsze w tym sezonie pucharowe zwycięstwo Stocha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Maciej Kurzajewski dla Interii: Nasza tajną bronią miały być siedmiomilowe buty. Wideo INTERIA.TV Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Kamil Stoch po wygranej: Z takim podejściem mogą przyjeżdżać juniorzy

Stoch zachwycał formą od pierwszych sobotnich skoków w Engelbergu. "Orzeł z Zębu" był bezkonkurencyjny najpierw podczas treningu, a podczas kwalifikacji ustąpił miejsca tylko Stefanowi Kraftowi.

Reklama

Skocznia w Engelbergu to jeden z ulubionych obiektów lidera naszej kadry i Polak udowodnił to w konkursie. Prowadził już po pierwszej serii konkursu, lądując najdalej na 138 m. Drugie miejsce zajmował Austriak Kraft, który wylądował 3,5 m bliżej, a trzeci był Niemiec Karl Geiger (133,5 m).

W finale wielka trójka, wcześniej trochę postraszona przez Ryoyu Kobayashiego, między sobą stoczyła pasjonującą walkę o wygraną. Najpierw Geiger "odpalił" 135 m i wysunął się na prowadzenie. Odpowiedź Krafta była imponująca, Austriak osiągnął 137,5 m, bardzo wysoko zawieszając poprzeczkę Stochowi.



Nasz trzykrotny mistrz olimpijski idealnie wylądował na zielonej linii i rozpoczęło się gorączkowe oczekiwanie, co stanie się po zsumowaniu wszystkich punktów i not. Po chwili wszystko stało się jasne, Polak o 1,7 pkt obronił prowadzenie i w końcu doczekał się pierwszego zwycięstwa w tym sezonie, w którym do tej pory szło mu, jak po grudzie.

Miejsca Polaków w konkursie:



1. Kamil Stoch, 8. Piotr Żyła, 22. Dawid Kubacki, 25. Stefan Hula, 34. Maciej Kot, 39. Klemens Murańka.