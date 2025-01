Thurnbichler nie chciał żegnać się ze skokami w ten sposób. "Dobra, to koniec"

Thurnbichler sam przez jakiś czas skakał i choć nie osiągał spektakularnych wyników, to on i jego skaczące rodzeństwo na zawsze zapisali się w historii dyscypliny. Widać, że aktualny trener reprezentacji Polski zakończył sportową karierę, ale od samych skoków nie chciał się uwolnić.

Thomas Thurnbichler szybko pożegnał się ze skokami

"Gdybym kiedyś wiedział to, co teraz, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej" - mówił Thomas Thurnbichler w serialu "Skoczkowie". Opowiedział o tym, jak to w ogóle się stało, że zainteresował się skokami narciarskimi. Jego dziadek założył klub i zbudował skocznię. Ojciec Thurnbichlera skakał, dziadek był trenerem, a potem trener polskiej kadry razem z braćmi przychodził na skocznię i sam złapał bakcyla.