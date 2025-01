Nasi skoczkowie wiele razy podkreślali, że atmosfera w drużynie nie jest idealna. Tłumaczyli to tym, że tę robią wyniki, a jednak ich brakowało. Co za tym idzie, nie było zbyt wiele uśmiechu twarzy zawodników.

Coraz lepsza atmosfera w kadrze polskich skoczków. Drużyna znowu żyje

W dużej mierze przyczyniły się do tego wyniki Pawła Wąska . Inni kadrowicze, widząc, co robi 25-latek, od razu zaczęli łapać wiatr w żagle, ale przede wszystkim nabierali przekonania, że oni też mogą.

- Nam brakuje niewiele do najlepszych. Nie umniejszam nic Pawłowi, ale skoro on jest w stanie walczyć na tym najwyższym poziomie, to reszta grupy też to potrafi. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz - mówił Kamil Stoch, który chodził w Zakopanem uśmiechnięty od ucha do ucha.